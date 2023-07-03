中國國民黨副主席夏立言3日中午參加飛碟聯播網訪問節目，這也是他從去年率團到中國大陸訪問後首次單獨接受媒體採訪。夏立言點出赴陸訪問的3點原因，並稱讚台東縣長饒慶鈴在海峽論壇的演講或許也感動到大陸政協主席王滬寧，對鳳例釋迦重新輸陸起到一定作用。

就日前率團赴福建廈門參加海峽論壇，他表示，過去3次赴陸的原因都非常單純，一是國民黨主席朱立倫希望維持台美跟兩岸之間的平衡，所以由他來維持兩岸互相聯繫的管道；二是國民黨關心在陸台商，希望他去表示關切；三是兩岸之間有很多問題，但因大家理解的「政治原因」沒有辦法互動，這讓許多台灣中小企業、農林漁牧業及台商感到困難，而此行就是希望能夠讓兩岸有所溝通。

夏立言多次赴陸訪問後，兩岸先後解決航班航點與農林漁牧的部分問題，近期最大的突破就是停止輸陸達638天的台東鳳梨釋迦獲重新開放。夏立言指出，他在首次訪問大陸時，就向大陸國台辦副主任陳元豐與海峽兩岸關係協會會長張志軍提到攸關台灣中小企業與農林漁牧的問題，舉的例子就是鳳梨釋迦跟龍膽石斑。

夏立言續指，第二次赴陸時談得更具體，他轉達了台東縣不只是感覺到問題的存在，也找到解決的方法並提給台辦，這才正式解決問題。他說，鳳梨釋迦跟石斑魚之所以被禁，有政治上與技術上的原因，而政治原因就在於中共不願跟民進黨政府溝通，雙方沒有溝通管道；技術原因則是兩項農漁產品被發現有病蟲害問題，但「政府不溝通，（問題）也就一直解決不了」。

夏立言，他在海峽論壇上正式演講時再度提出相關議題，台東縣長饒慶鈴也對此發表演講。坐在夏身旁的大陸政協主席王滬寧側過頭來問說，「這個問題可不可以解決？」夏回答，「按照我的了解，應該是可以解決的」。王滬寧才說，這個要跟大陸國台辦主任宋濤好好談談，強調「這個問題要解決」。夏立言認為，饒慶鈴的演講雖然平實，可是很感動人，或許也因此感動了王滬寧。

被問到是否有其他縣市政府向國民黨尋求協助農產品輸陸問題，夏立言回應說，龍膽石斑最大宗的養殖地在屏東，他強調國民黨沒有一黨之私，只要關係到台灣中小企業、農漁牧等一般民眾生計的事情，都會盡量向對岸提出來，希望雙方能夠解決關係國民生計的問題。

龍膽石斑9月即將進入生產旺季，是否會提供協助重新輸陸？夏立言指，業者需要思考對岸所提，農產品是否帶有病蟲害、病毒細菌或禁藥等問題，若屬實則需要自行改善。像鳳梨釋迦現在就可查詢其生產履歷，他覺得這是「對岸願意開放的一個主要原因」。加上目前大陸一般民眾透過網路發聲，也讓大陸政府必須對民眾的聲音有所考慮。「我相信如果龍膽石斑都準備好了，我們很願意往下一個目標推進」。