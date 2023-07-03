前TVBS主播沈瑾暘有網美主播之稱，外型亮眼的她，一年多前離開新聞界，轉行做電商產業，雖然工作穩定且坐擁高薪，但她始終無法忘懷新聞工作所帶給她的成就感；此時正好接到年代主播高文音的挖角邀約，令沈瑾暘感到又驚又喜彷彿「中樂透」，也讓她深信一切都有最好的安排。

年代新聞於日前挖角華視主播王乃伃後，再度增添美女生力軍，就是曾在TVBS任職8年多的沈瑾暘，她曾訪問過湯姆克魯斯、休傑克曼、安海瑟薇等好萊塢明星。去年毅然決然離開新聞界到電商公司發展，但在工作時常被認出主播的身份，就連替公司場勘也被誤認為是主持人，讓沈瑾暘不禁思考自己是否天生就該吃主播這行飯。經過一年多的企業歷練後，她決定捨棄高薪重新出發，沒想到立刻就收到三家媒體邀約「回鍋」，令她不敢相信一切是如此順利，宛如像是中樂透般的幸運，沈瑾暘說，「我相信世界上總有一條屬於你，別人無法完成的跑道，新聞圈就是我的專屬跑道」。

在確定入主年代新聞後，沈瑾暘提前到年代定妝試播，將以長髮清新造型全新亮相。沈瑾暘說，回到主播台覺得一切很踏實，希望能慢慢找回以前對新聞的成就感，也期待未來能有更好的表現。自7月4日（二）起，沈瑾暘將於每周六中午12點及部分平日時段播出，敬請粉絲鎖定年代新聞50頻道。