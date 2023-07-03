「台中國際壘球運動園區」3日於外埔正式啟用。（陳淑娥攝）

「台中國際壘球運動園區」3日於外埔正式啟用。（陳淑娥攝）

「台中國際壘球運動園區」3日於外埔正式啟用，由市長盧秀燕開球揭開序幕。（陳淑娥攝）

「台中國際壘球運動園區」3日於外埔正式啟用，市長盧秀燕出席典禮表示，市府爭取中央補助共斥資2.6億元，打造全國首座國際級壘球運動園區，盼爭取各式國際賽到台中，讓世界看見台灣、台中豐沛的壘球能量。

今日啟用典禮由盧秀燕開球揭開序幕，包括立法院副院長蔡其昌、立委江啟臣、教育部體育署主祕房瑞文、運動局長李昱叡、市議員施志昌、李文傑、楊啓邦、前市議員吳敏濟等均出席見證。

盧秀燕表示，園區原規畫興建經費2億元，感謝中央教育部體育署補助1.2億元，市府原自籌8000萬元，但因應全球疫情影響及物價上漲，市府再追加6000萬元，興建總預算規模達2.6億元，感謝中央教育部體育署、立委與台中市議會支持，市府會持續爭取各項賽事、增加運動場館設施、提升競賽能量，並積極推廣酷運動，讓台中成為酷城市。

盧秀燕指出，未來全國性、世界型比賽可以到這裡來，一方面讓世界看見台中，也讓台灣看見台中，另方面則推廣台中壘球、慢壘、企業女壘、學生聯賽等相關活動。

立法院副院長蔡其昌同時也擔任企業壘球聯賽會長與台中市壘球委員會主委，他表示，壘球要積極向下扎根，學校可成立壘球隊，壘委會一定會全力支持，東山高中及台體大才有學生可收。而壘球運動園區要跟地方共榮，除了當時期待主副場地外，周邊環境也能帶動外埔地區運動風氣，包括土風舞、太極拳團隊，都希望有場地可使用，所以當時規劃風雨遮蔽設施，但後來都沒有，建議停車設施可搭建遮雨棚，沒比賽時讓更多人可利用，提升使用效率。

立委江啟臣於近日連任台中市慢速壘球委員會主委，他指出，這座國際壘球園區是中央地方不分朝野共同努力建造而來，提供選手優良場地使用，台中市慢壘隊伍大小加總超過200支隊伍，是推廣全民運動的具體展現，期盼持續爭取國內外大小賽事到台中舉辦，為台中、台灣創造更多曝光度。

運動局長李昱叡表示，園區位於外埔區，臨近國道3號交通便利，是在地相當重要的運動建設，興建地上2層建築物，包括一座國際賽事標準的壘球場及一座練習場，啟用前也邀請世界棒壘總會(WBSC)團隊代表現勘與專業諮詢，並陸續舉辦多項測試賽與企業女子壘球聯賽，透過多次籌備會與場地測試，盼打造符合國際壘球發展的專用場域，培育更多優秀壘球人才。

此外，近年台中也陸續投入資源，完善台中壘球運動網絡，包括萬壽、金龍、太原、東英、東海、潭子、梧棲運九、神岡、清水運五、大安南埔、后里甲乙、大里東湖、龍井河濱等，以及今日啟用的壘球園區共16座場地，持續活絡台中壘球運動風氣。

運動局指出，園區內的規劃符合國內外賽事需求，包括投打練習區、觀賽看台及夜間照明，室內有專屬主、客隊球員休息室、行政服務空間、媒體室、轉播室等賽事空間可調整調度使用；練習場則可提供選手熱身練習及活動使用，未來國內外重要的壘球賽事都可在這座專用場地舉辦。

台中市長期深耕推動壘球發展，並與世界棒壘總會(WBSC)、中華民國壘球協會、企業女子壘球聯盟與台中市體育總會壘球委員會等重要單位積極合作，連年舉辦壘球活動與賽事，4年來已累積逾7.1萬人次參與，盼台中國際壘球園區啟用後，成為全台推動壘球的重點城市。