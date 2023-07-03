All-Star Clayton Kershaw.



Congratulations Clayton on tying the franchise record with 10 All-Star selections! pic.twitter.com/90kjrZLMNF — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) July 2, 2023

大聯盟2023年明星賽下周登場，道奇左投柯蕭（Clayton Kershaw）生涯第10度入選明星賽，現役球員之中排行第3，僅次於米蓋卡布瑞拉（Miguel Cabrera）的12次，「神鱒」卓奧特（Mike Trout）的11次。卓奧特是大家非常喜歡的球員，他生涯13季只有菜鳥年（季中才上來）以及疫情停辦的兩次沒有打明星賽。

柯蕭的情況不同，投手不經過球迷投票，是由總教練與球員票選決定，柯蕭近年只錯過2018年、2021年兩次，他是入選次數最多的現役投手。雖然沒有球迷票選，從官網球衣銷售來看，柯蕭很可能是美國最受歡迎的投手，當然現在還有大谷翔平。

現役投手在柯蕭之後的是大都會韋藍德（Justin Verlander）入選9次，「藍眼」薛爾瑟（Max Scherzer）入選8次。牛棚投手則有金柏若（Craig Kimbrel）8次，「古巴飛彈」查普曼（Aroldis Chapman）7次。

柯蕭本季10勝4敗，自責分率2.55，幫助道奇在分區沒有被響尾蛇甩開。然而柯蕭近日發現肩膀不適，接受注射緩解症狀，還不確定是否進入傷兵名單。今年的道奇明星隊依舊強勢，貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）、JD馬丁尼茲（J.D. Martinez）都入選明星賽先發，捕手威爾史密斯（Will Smith）入選替補。