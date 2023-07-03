中醫大陳冠齊同學和林俊淵教授攜手合作，透過麗臺科技(2465)AIDMS AI管理平台，以無程式碼方式進行研究，並在短時間內找到最適合的模型，使研究進展突飛猛進。不僅無需撰寫AI演算法，AIDMS還提供了眾多預先內建的AI模型，這些模型與市場上最新的模型一樣具有多樣性，讓研究員可以在短時間內通過不同AI模型訓練找到最適合的模型，進而加速完成研究案。未來中醫大附醫居家透析科將持續本計畫之進行，為腹膜透析病患提供更加便利和安全的高品質居家醫療服務，也為智慧醫療領域開拓新的可能性。

原本預估需6個月的研究在使用AIDMS後僅需1個月就能完成。值得一提的是，「使用人工智慧輔助診斷腹膜透析病患的導管出口感染」已成功獲得國科會大專學生研究計畫的補助。大專學生研究計畫旨在提早培育儲備基礎科學、應用科學和人文社會科學領域的優秀研究人才，並由國科會所推動。

傳統洗腎治療需要病患每週到醫院2至3次，給身體帶來負擔的同時也增加院內感染風險。然而，居家腹膜透析治療的興起讓病患能夠在家中自行洗腎，每月僅需回診1次確認透析狀況。但居家環境和操作時的衛生狀況可能引發的感染，一直是醫學界和病患關切的問題。目前，傳統的臨床方法需要病患自行對導管出口狀況進行細緻觀察和初步評估，診斷的準確率和效率受到限制。

為了解決這個問題，中醫大附醫腎臟醫學中心副院長賴彬卿，居家透析科主任王怡寬，腎臟系主治醫師張育瑞結合AI人工智慧的影像辨識技術，期望利用大規模的腹膜透析病患臨床影像資料進行深度學習和影像辨識模型訓練，實現以AI快速檢測和辨識腹膜透析出口感染的早期異常跡象。

居家透析科主任王怡寬教授表示：「為了避免導管口感染不自覺而引起嚴重的腹膜炎，我們期望使用AI技術對病患進行早期初步評估。病患只需透過智能手機或其他設備，拍攝並上傳導管出口的照片，系統即可迅速進行分析並提供即時結果」。如能實現該智能分析系統，病患將能輕鬆進行自我檢測，不僅節省了前往醫院的時間和交通費用，同時也提高了對導管出口感染的早期警覺。這項創新的應用將能為居家洗腎提供更安全的環境，讓病患能夠更好地管理自己的健康狀態。

負責這項研究工作是由王怡寬教授所指導的中醫大陳冠齊同學，因其純專業醫療背景在AI領域經驗有限，在研究初期遭受極大阻礙。然而，在亞洲大學資工系林俊淵教授的幫助下，成功透過麗臺科技AIDMS AI管理平台，以無程式碼方式進行研究，實現跨界合作的無縫對接，促成專業醫學與AI之間的融合。