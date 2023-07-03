新北幼兒園餵藥案延燒，國民黨總統參選人侯友宜競辦日前至台北市中正一分局檢舉，民進黨總統參選人賴清德與發言人戴瑋姍散布假消息，賴、戴並於6月29日、30日委任律師說明。國民黨台北市議員應曉薇痛批，民進黨未釐清前即不明事理進行消費與栽贓，見獵心喜只為贏取選票實不可取，且說一套做一套，失去總統參選人的高度。

中正一分局日前說明，本案分別於6月29日、30日委任律師前來說明，後續將整卷移請台北地方法院簡易庭認定裁處。

應曉薇批評，一個競選團隊還分別請2位律師分2天到中正一分局說明，「給人偷偷摸摸的感覺」。既然本案為全國民眾矚目，身為總統參選人，賴清德僅委任律師前往，顯現倡議言論自由的民進黨說一套做一套，任由競選團隊帶風向造謠，已失去身為一位總統參選人應有的高度。

應曉薇要求，賴清德已委由律師完成說明，但中正一分局尚未移送台北地方法院簡易法庭，須2日內移送。有無違法情事尊重司法，但此事盼民進黨要引以為戒，身為執政黨即使於競選期間，豈能對人民遭受之損害，未釐清前即不明事理進行消費與栽贓，倘見獵心喜只為贏取選票實不可取。