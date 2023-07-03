言論自由組織「國際筆會」今天表示，一名上週在俄羅斯以飛彈攻擊一家餐廳的事件中受傷的烏克蘭小說家兼戰爭罪行調查員，已不幸過世。

一枚俄羅斯飛彈6月27日摧毀烏克蘭東部克拉莫托斯克（Kramatorsk）瑞亞披薩（Ria Pizza）餐廳，造成包括兒童在內的12人喪命，並有數十人受傷，37歲的阿梅麗娜（Victoria Amelina）就是其中一名傷者。

法新社報導，「國際筆會」（PEN）烏克蘭分會在其臉書（Facebook）專頁上的聲明中說：「我們要以最沉痛的心情通知大家，烏克蘭作家阿梅麗娜7月1日在第聶伯羅（Dnipro）的梅契尼可夫醫院（Mechnikov Hospital）過世了。」

國際筆會表示，阿梅麗娜當時是和哥倫比亞記者及作家組成的代表團，一起去到克拉莫托斯克。

根據治療傷者的外科醫師所言，阿梅麗娜因「多處顱骨骨折」住院。

國際筆會表示，阿梅麗娜2017年的小說「多姆的夢中王國」（Dom's Dream Kingdom，暫譯）曾入圍聯合國教科文組織（UNESCO）的「文學之城獎」（City of Literature Prize）和「歐洲聯盟文學獎」（European Union Prize for Literature）。

她的詩、散文與短文曾被翻譯成英文、德文、波蘭文等語言。

國際筆會稱，阿梅麗娜自2022年國家遭全面入侵後，便不斷紀錄俄羅斯的戰爭罪行，並倡議要追究俄國責任。

克拉莫托斯克是烏東地區其中一個受烏克蘭控制的最大城市，而瑞亞披薩餐廳深受軍人、記者、援助工作者的喜愛。

阿梅麗娜過世後，餐廳遇襲案的死亡人數上升到13人。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1120703