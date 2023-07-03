一名60歲男性，因蜂窩性組織炎造成右邊臉部腫起來而求診，但讓醫師納悶的是，其臉上並沒有任何傷口，經進一步做細菌培養，竟發現海洋弧菌。最後會診牙科才揪出感染源頭，原來在該患者臼齒處，有很小片的螃蟹殼插在上面。醫師示警，臉部的蜂窩性組織炎，絕大部分都需要收治住院觀察，否則可能會擴散感染，嚴重甚至侵犯腦部，不可不慎。

敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅在臉書專頁發文分享案例，曾遇過一名60歲男子因蜂窩性組織炎引發右臉部腫脹來求診。他指出，造成臉部蜂窩性組織炎，常見情況包括，不當掏挖耳朵造成內部發炎、鼻竇炎或是擠痘痘擠到發炎等，而絕大部分都需要收治住院觀察，否則可能會擴散感染，甚至是侵犯腦部。

然而，陳榮堅說，該名患者臉上並沒有發現任何傷口，這點起初讓他相當納悶。後來做細菌培養，竟發現海洋弧菌，再加上患者提到咀嚼會有不適，於是便進一步會診牙科。

陳榮堅接著說道，結果不僅發現該患者有牙周病外，在其口腔後面的臼齒，有一個小小的螃蟹殼插在上面，由於實在太小片，連患者本身也未能察覺。在揪出感染源頭後，經施打1禮拜的抗生素，男子也順利康復。

南投醫院指出，海洋弧菌學名為「創傷弧菌（Vibrio vulnificus）」，民眾吃進含有創傷弧菌且未煮熟的海鮮，或是被海中生物刺傷、在海邊被礁石或尖銳物割傷，以及身上傷口接觸到海水等，都有機會被感染。此外，更要留意的是，慢性肝病、癌症、糖尿病患者等免疫力不佳族群，都是高危險族群。

另外，南投醫院整形外科醫師呂明暐指出，海洋弧菌引發的感染進程迅速，患部可能腫脹變色、發熱及疼痛，症狀快速擴散蔓延，並且出現潰瘍、水泡，患者若沒立刻就醫，可能在短時間內發生嚴重的壞死性筋膜炎與敗血症或菌血症，有截肢風險且死亡率高。