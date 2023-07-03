有些人遇到事情時，總是不經過思考便開始把矛頭指向對方不停咒罵，也不願意聽他人解釋，讓人感到非常討厭，大陸《搜狐網》運勢專欄指出，生肖屬虎、狗、牛的男人做事容易非常衝動，導致考慮不周，最後往往讓自己感到非常後悔。

▍屬虎的男人

屬虎的男人雖然事業心重，但最大的缺點就是脾氣差，當遇到一些不公平的事情時，二話不說開口就痛罵對方，不給對方任何解釋的機會，導致許多人因此對他們產生厭惡進而排擠，而當他們發現時也為時已晚無法挽回。

▍屬狗的男人

屬狗的男人自尊心強，且非常愛面子，無法忍受別人搶風頭，一旦被他們發現便會與對方爭論到底，並且說話十分難聽讓人受傷，而當他們意識到錯誤時，會跑去請求對方原諒，但一切已於事無補。

▍屬牛的男人

屬牛的男人忠厚老實，總是樂於助人，也會為朋友兩肋插刀，但當感受不到朋友的感謝時，心裡會感到不平衡，便會開啟毒舌模式，說出讓人受傷的話，而等到氣消後，對方已避而遠之，離他們而去才開始後悔。