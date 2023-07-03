小美牛奶可可聖代，59元。（小美提供／朱世凱台北傳真）

明治超級杯冰淇淋究極巧克力，89元，是7-11獨賣款冰品之一。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

炎夏是大啖冰品旺季，連日高溫飆破30度讓通路業績猛漲4到5成以上。恰好7月7日世界巧克力日接近，食品大廠看準冰品經典口味長年由巧克力拿下，以雪糕、聖代多種面貌呈現巧克力的苦甜消暑感。

質感巧克力擺脫死甜，呈現味蕾輕奢感，杜老爺「杏仁黑巧克力雪糕」運用歐洲比利時生產的黑巧克力，外層標榜可可含量達70.5％並添加不少巧克力杏仁點綴，香脆回甜兼具咀嚼感，內層冰淇淋則是含量54.5％可可含量製成，平衡苦甜滋味。

小美「牛奶可可聖代」同樣訴求不只清涼，品味也要高雅，使用濃香巧克力冰淇淋，混搭滑順牛奶冰淇淋，再撒杏仁粒與巧克力碎片，醇厚可可與乳香相輔相成，滿足食感豐富性。

明治「超級杯冰淇淋究極巧克力」以甜點概念堆疊巧克力味覺、口感，適度地運用白蘭地提升巧克力風味，保有可可風味及苦味的同時，尾韻也能嘗到一絲甜味，不膩口的巧思讓不愛甜食的消費者也能享受。