美女主播吳宇舒今年3月宣布肚皮有喜，現在已懷孕9個月，同時，吳宇舒今（3日）曬出孕婦寫真照，她身穿開中門、露背禮服，白皙美肌被看光，並換穿前短後長的蓬裙禮服，氣質又不失俏皮，吳宇舒也提到，當今流行的孕紗似乎一定要薄透、看穿底褲，她直呼：「難道是我太保守？那種我真的不愛耶！」

吳宇舒挺著8月孕肚拍孕婦寫真，身穿開中門、露背又開高衩禮服，白皙美肌被看光，並換穿藍色前短後長的蓬裙禮服，她氣質、優雅又不失俏皮，吳宇舒露出渾圓孕肚，不科學的是，她四肢依舊纖細，封她是「最美孕婦」一點都不為過，同時，吳宇舒也提到，當今流行的孕紗似乎一定要薄透、看穿底褲，她直呼：「難道是我太保守？那種我真的不愛耶！我還是覺得優雅才耐看。」

現在吳宇舒已懷孕9個月，隨著孕期邁入最後倒數，網友也紛紛留言：「應該是最美最靈活的孕婦」、「太美了吧」、「孕媽好上相」、「是不是 仙女下凡來」、「妳這孕婦真的超不科學的內」，吳宇舒則謙虛說：「還是要修圖」。

41歲吳宇舒和媒體人朱凱翔結婚10年，今年3月宣布懷孕5個月的喜訊，即將升格當新手媽媽的她，不時在網上分享孕期日常、比基尼和運動照，吳宇舒說：「維持肌肉力量和彈性，不是拉筋按摩就辦得到的。我至今沒腰痠背痛，還能行動靈活，也要歸功於近十年的訓練打下基礎，熟悉肌肉出力的技巧，身體素質和肌肉量也不差。」不過老公朱凱翔日前捲入性騷擾風波，吳宇舒都沒有發表任何言論，但已悄悄設定臉書留言功能。

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