新能源車市場持續成長，各大品牌持續推出新車、需求暢旺，利於華孚未來營運。華孚中國馬鞍山廠1、2期已完工，含山廠預計今年第3季投產，而明年第3季又有當塗廠預計完成，產能持續擴大。華孚客戶以歐美佔近8成，除現有客戶外，歐系新客戶洽談中。

華孚專注於鎂鋁合金，電動車持續追求輕量化、機構件同時也有越來越大的趨勢，目前10吋以上大尺寸機構件約佔華孚3成營收。以華孚主要做的鋁鎂合金產品而言，鋁在車載供應鏈的競爭對手較多，鎂因技術門檻較高、製程也相對較長，加之半固態成形也有技術門檻，是華孚競爭力所在。不過也因電動車需求旺、競爭對手多，目前華孚接單不會特別挑選高單價或高利潤訂單，以符合實際競爭趨勢。

目前華孚馬鞍山廠年產能規劃8億元人民幣（約35億新台幣）、含山新廠也規劃年產能8億人民幣，含山新廠建設進度如期推進，租賃廠房也會持續生產，稼動率維持穩定水準。