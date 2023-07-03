三陽以2萬5126台銷量，以37.5%市占率，連續14個月坐穩單月銷售冠軍。三陽表示，延續MMBCU上市熱銷，六月下旬SYM再度推出全新CU系列車款-百搭輕穎車「CLBCU」。CLBCU以SYM獨家EnMIS引擎系統，油耗60.9KM/L，搭配上6.5L超大油箱，輕快省油，配合上市優惠及暑假檔期，預估可帶來新一波銷售。

台灣機車六月銷量戰報，單月總市場6萬7067台，月減0.33%、年增16.46%。三陽以2萬5126台銷量，以37.5%市占率，連續14個月坐穩單月銷售冠軍；光陽1萬8237台，市占27.2%居次；山葉1萬867台，市占16.2%；gogoro(睿能)為5261台，市占7.8%。

上半年總市場銷量36萬3751台，年增11.58%。三陽上半年銷售13萬9152台，市占達38.3%，年增3.5個百分點；光陽9萬7900台，市占26.9%，年減0.4個百分點；山葉6萬5016台，市占17.9%，年減1.4個百分點；gogoro 2萬4711台，市占達6.8%，年減2個百分點。