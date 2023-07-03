2024總統大選選情激烈，民進黨參選人賴清德雖然維持領先，但另外兩人也持續追趕，民眾黨參選人柯文哲更在一份民調中竄至第一名，不過媒體人韋安認為，當綠營開始嚴肅對待柯，且藍營內部整合完成後，柯的得票率天花板最多只有20％。

韋安今（3）日在臉書表示，柯文哲的心中其實是功利務實的，在2024這一戰中早就設定好要爭取的是「不分區名額極大化」，讓立法院形成三分天下的態勢，白色即可成為關鍵力量，而不是以自己當選為目的，所以柯才會稱要退選可以，但還沒找到理由，「一個有機會選上總統的人，何必又在暗示，若有合適理由，可以不選下去。」

「話語上的巨人，行動上的侏儒！」韋安認為，柯文哲最擅長的就是以虛擊實，拿自己的空頭理念和理想，與別人的真材實料和政績作比較，別人是會做不會說，柯是會說不會做，但柯反而能常常佔到便宜。

韋安指出，口若懸河的柯文哲，會說「希望台灣因為有我們變得更好」這種話，把每一個支持者都恭維的和他一樣偉大，且年輕人很喜歡聽到這樣話，因此不會對「會說不會做」的柯有任何批評，但這樣的套路終歸有極限性。

「完全吃他這套的人，最多20%！」韋安強調，目前藍營內部尚未整合，有些支持者賭氣，也有些人認為柯文哲才可能拉下民進黨而暫時游離，但當綠營開始嚴肅對待對柯，藍營也完成整合後，侯友宜、賴清德與柯之間的比拚才正要開始而已。