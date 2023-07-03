彰化一名男子租下彰化一處廠房，因而結識住在廠房旁邊的洪姓男鄰居，前年他11歲的女兒獨自在附近騎腳踏車，洪男見狀竟邀請女童到家中作客，趁隙觸摸了女童的下體。一審法院依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，處洪男有期徒刑3年4月。可上訴。

判決書指出，一名男子承租彰化一處廠房，因而結識住在隔壁的洪姓男鄰居，2021年6月間男子的11歲女兒獨自騎腳踏車準備離開倉庫，被洪姓男子攔下，洪男邀請女童來家裡作客，卻在女童騎腳踏車進騎樓時，突然把手伸進女童裙底觸摸下體，但洪男不顧女童反抗又再摸了一次。直到女童返家後將事發經過告訴父親，全案才曝光。

一審審理時，洪男辯稱自己僅是提醒女童腳踏車騎慢一點，洪男的律師則稱，監視器畫面中可見女童進入洪男住處僅2分鐘，就算洪男真的有觸摸女童，也為短暫觸摸，並未達到強制猥褻的程度。

法官勘驗證據後，則認定洪男確實犯案，且洪男明知女童未滿14歲，身心均為成熟發展，看準女童孤身一人年幼可欺，便違反意願猥褻女童，事後還否認犯罪，為與女童及其父親達成和解，故依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，處洪男有期徒刑3年4月。案經上訴台中高分院被駁回。可再上訴。