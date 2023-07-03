全家推出「全家Fun心取」服務，提供消費者詐騙包裹申訴管道，與民眾一同防範詐騙包裹，3日起升級服務推「爭議包裹退貨申請平台」。（全家提供／朱世凱台北傳真）

詐騙包裹事件頻傳，不少人付錢後打開包裹才驚覺自己被騙。超商積極成為看守員，讓消費者遇到詐騙也能有手段自保。

7-11安心取服務，透過「6700家門市端預防性宣導」、「24小時安心取線上申訴平台」兩大策略，協助消費者防詐、堵詐、退詐，透過3道防線積極防範詐騙包裹，防詐有成、線上申訴案件已大幅減少6成。民眾收到可疑包裹，24小時隨時隨地皆可申訴，消費者可由取貨付款後的小白單憑證上QR code、使用智慧型手機掃描QR code進入系統填單，或直接上網搜尋「7-11詐騙申訴平台」，依循平台指引填寫廠商編號、疑似詐騙等原因後送出案件，即能線上隨時查詢進度，若確定為詐騙包裹，廠商將盡速全額退款給消費者。

另為了滿足暑假網購安心、便利、超值的網購店取包裹體驗，7月7日至11日止，連續5天推出到7-11取貨送7元7-11購物金，限量150萬組。

全家則針對「幽靈包裹」、「代碼繳費」兩大便利商店常見詐騙情境拍攝宣導影片，用貼近民眾日常情境的方式，完整呈現出詐騙常見伎倆，並積極宣導民眾勿受騙上當，並持續對店員宣導共同提高警覺，面對消費者疑似受到詐騙情境，如消費者神色緊張、有異常繳費或取貨狀況時，可主動熱心關懷消費者，就有機會幫助消費者不落入詐騙圈套。

為提供消費者安心取貨平台，全家也推「全家Fun心取」服務，提供消費者詐騙包裹申訴管道，與民眾一同防範詐騙包裹，過去一年已協助受理超過5萬件詐騙包裹。

自今（3日）起，「全家Fun心取」服務再升級，推出業界首見的「爭議包裹退貨申請平台」，若遇疑似詐騙爭議包裹，且物流廠商為全家合作夥伴，只要兩步驟即可完成退貨；首先於線上申請平台提出退貨申請，待取得退貨編號後，第二步驟只要至全家任一店舖寄出待退包裹，全家將協助收取待退包裹，並主動聯繫物流廠商進行退款，待審核並確認符合詐騙包裹退貨規範，將於10個工作天內完成退款。