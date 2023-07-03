蔡英文總統3日到桃園機場視察「加速擴大吸引國際觀光客」方案執行情形，並到管制區內參訪桃機免稅商店，同時也聆聽免稅商店業者介紹，許多出國的旅客看到蔡英文總統，紛紛大喊「總統好」，更有旅客搶著要合照，場面相當熱鬧。（陳麒全攝）

蔡英文總統3日到桃園機場視察「加速擴大吸引國際觀光客」方案執行情形，並到管制區內參訪桃機免稅商店，同時也聆聽免稅商店業者介紹，許多出國的旅客看到蔡英文總統，紛紛大喊「總統好」，更有旅客搶著要合照，場面相當熱鬧。（陳麒全攝）

蔡英文總統3日到桃園機場視察「加速擴大吸引國際觀光客」方案執行情形，並到管制區內參訪桃機免稅商店，同時也聆聽免稅商店業者介紹，許多出國的旅客看到蔡英文總統，紛紛大喊「總統好」，更有旅客搶著要合照，場面相當熱鬧。（陳麒全攝）

蔡英文總統3日到桃園機場視察「加速擴大吸引國際觀光客」方案執行情形，並到管制區內參訪桃機免稅商店，同時也聆聽免稅商店業者介紹，許多出國的旅客看到蔡英文總統，紛紛大喊「總統好」，更有旅客搶著要合照，場面相當熱鬧。（陳麒全攝）

蔡英文總統3日到桃園機場視察「加速擴大吸引國際觀光客」方案執行情形，並到管制區內參訪桃機免稅商店，同時也聆聽免稅商店業者介紹，許多出國的旅客看到蔡英文總統，紛紛大喊「總統好」，更有旅客搶著要合照，場面相當熱鬧。（陳麒全攝）

蔡英文總統3日到桃園機場視察「加速擴大吸引國際觀光客」方案執行情形，並到管制區內參訪桃機免稅商店，同時也聆聽免稅商店業者介紹，許多出國的旅客看到蔡英文總統，紛紛大喊「總統好」，更有旅客搶著要合照，場面相當熱鬧。（陳麒全攝）

蔡英文總統3日到桃園機場視察「加速擴大吸引國際觀光客」方案執行情形，蔡英文總統表示，迎接疫後觀光復甦，請觀光局掌握市場訊息，並隨時調整行銷策略，她指出，疫情已過去，邀請大家一起加油。

蔡英文總統3日上午在行政院副院長鄭文燦、交通部長王國材的陪同下，使用TPASS卡，從桃捷台北A1站搭桃捷到桃園機場視察「加速擴大吸引國際觀光客」方案執行情形，蔡英文總統先是在1019會議室，聽取觀光局簡報、隨後觀看抽獎活動、並到管制區內參訪桃機免稅商店，同時也聆聽免稅商店業者介紹，許多出國的旅客看到蔡英文總統，紛紛大喊「總統好」，更有旅客搶著要合照，場面相當熱鬧。

蔡英文總統致詞表示，她今天使用TPASS刷卡進站，從台北車站搭乘機捷到桃園機場，只要一張TPASS，北北基桃的台鐵、捷運、輕軌、公車、客運還有Ubike都可使用真的很方便，在台灣COVID-19疫情等級降階後，很多人出國旅遊，她也到桃機感受民眾出國喜悅，了解國際觀光客來台的情況，看到很多旅客準備要出國讓她非常羨慕。

蔡英文總統說，這段時間政府積極推動各項方案吸引國際觀光客，政府也提供獎助金，鼓勵國內外的旅行社招攬更多團客來台，她也藉此機會邀請國際觀光客來台參加獨特的慶典，像是幾天前在台東登場的台灣國際熱氣球嘉年華，還有8月桃園市政府將舉辦第一屆世界客家博覽會。

蔡英文總統談到，迎接疫後觀光復甦，她也請觀光局掌握市場訊息，隨時調整行銷策略，儘早達成今年度來台旅客600萬人次目標，政府會努力讓台灣的觀光、旅遊產業蓬勃發展，讓觀光客感受到台灣的安全和便利，疫情已經過去，現在是要打起精神把觀光客找回來的時候，邀請大家一起加油。

觀光局規劃的加速擴大吸引國際觀光客方案，執行時間從今年5月到2025年12月，其中，自由行來台旅客有機會抽獎獲得新台幣5000元消費金，總共50萬份，另外，鼓勵國外組團社與國內接待旅行社合作攬客組團來台旅遊，依照停留天數及組團人數，給予5000元到5萬元獎助金，預計獎助9萬組旅遊團。