今年是彰化縣建縣300年，彰化縣政府將在7月15日舉辦「建縣三百慶典音樂會」，邀請到了享譽國際的台北愛樂管弦樂團擔綱演出，重點是免票入場，3日縣府舉辦宣傳記者會，彰化縣長王惠美、台北愛樂管弦樂團創辦人賴文福、團長李羅權等人與會，邀請縣民一同共襄盛舉。

彰化「建縣三百慶典音樂會」，於7月15日晚上7點半，由台北愛樂在彰化縣立體育館精彩演出，當晚6點至7點安排彰化縣立青少年管弦樂團及兒童弦樂團帶來暖場表演，活動日當天下午5點30分開始免票入場。

王惠美表示，一個城市的偉大，不再建築的高度，而是文化藝術的深度，創立於1985年的台北愛樂，在許多國際的舞台上以音樂演奏為台灣發聲，讓世界看見台灣，廣受好評，這也是彰化首次邀請台北愛樂到彰化演出。

王惠美說，此次台北愛樂彰化演出，將由首席指揮家林天吉搭配小提琴家蘇顯達共同演出，音樂會中安排多首經典古典曲目，像是「奧林匹克鼓號曲」、「威風凜凜進行曲」、「慶典序曲」等，充分展現慶祝氣氛。

也帶來具有台灣特色的樂曲，包括「鹿港廟會，龍山晚鐘，達邦節日」，還有以彰化地方為背景的改編樂曲「鹿港小鎮」、「小城故事」等，希望藉由大家熟悉的旋律，引領大家體會東西方音樂之美，並共度美好時光。

台北愛樂管弦樂團長李羅權表示，他是貨真價實的彰化人，出生田尾，就讀田尾國小，之後讀彰化初中彰化中學6年，之後北上到台大就讀，至他當了團長後，就一直希望能把台灣最好的古典音樂團帶到故鄉彰化，很開心終於有機會能帶領台北愛樂管弦樂團在彰化演出，歡迎大家一起來聆聽。