疫後迎來觀光復甦，西拉雅國家風景區管理處舉辦特色遊程徵選，廣邀全台旅行社為大西拉雅觀光圈設計仙境主題遊程，預計選出12條遊程，得獎旅行社可獲千元獎勵金，西拉雅風管處也會協助加強曝光，徵件期限從即日起至7月17日止。

西拉雅國家風景區腹地寬廣，橫跨台南市、嘉義縣多個行政區，擁有許多特色農特產，且景色秀麗，很適合觀光旅遊，西拉雅風管處針對觀光圈內具備旅遊接待能量與在地特色之旅遊元件進行盤點，將大西拉雅觀光圈的旅遊元件分類為「自然風景」、「在地文化」、「主題體驗」與「運動休閒」。

西拉雅風管處表示，本次遊程徵選以大西拉雅觀光圈旅遊亮點元件為元素，如曾文水庫風景區、烏山頭水庫風景區、關子嶺泥漿溫泉、龜丹溫泉、梅嶺風景區等自然風景；在地文化包含菁寮老街、玉井老街、山上水道花園博物館等；特色主題體驗如採果樂、檳榔染等，期以主軸亮點元件帶動其他衛星旅遊元件，增加旅客造訪意願。

本次遊程徵選預計挑選出12條西拉雅仙境特色遊程，評選優勝的遊程分為「8條遊程優選獎」與「4條遊程創意獎」，得獎旅行社可分別獲得6000元、2000元獎勵金；獲選遊程將於國內外旅行社通路上販售，透過多元通路，接觸到更廣泛的客群。

暑假來臨，西拉雅風管處目前舉辦「2023西拉雅夏日好Chill」，攜手業者推出期間優惠與集點活動，7、8月還會在白河關子嶺舉辦一連串的體驗遊程，包含7月22日的關子嶺之戀音樂賽、8月11日夏日山車祭；7月22日至8月13日每周末也都有小農市集，活動十分多樣。