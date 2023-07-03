謝凱蒂接受小粉絲獻吻。（時報文化提供）

「PS女孩」到場支持謝凱蒂。（時報文化提供）

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的「浮誇甜心」謝凱蒂，去年下半年因完美詮釋岳家兄弟應援曲的浮誇表情，在網路上爆紅。她1日舉辦新書《浮誇的不是表情，是我的人生》簽書記者會，邀請欺騙她感情的花心弟弟擔任神秘嘉賓，沒想到因現場粉絲太熱情歡呼下，嚇到小弟弟當場哭起來不敢上台，好在活動尾聲才安撫好情緒，上台向凱蒂示愛合照，也成為最後一位拿書給凱蒂簽名的最小粉絲。

對於能夠出書，凱蒂相當感激，「其實我對於出書一直很沒自信，但出版社的邀請讓我覺得多年的努力有被看見，會想不同於一般啦啦隊女孩出散文書是因為，大家可能對於浮誇外私下的我會感到好奇。沒想到後來在出版社的規劃下，這次的首部新書是散文和寫真雙書，讓粉絲們可以內外兼具看到真正的謝凱蒂。」

聊到她的浮誇，凱蒂非常感謝球團和隊友的包容，可以接受像她這樣不一樣的女孩，可以誇張扮醜，也很鼓勵她做自己，發揮自己不一樣的特色。這場簽書會，凱蒂把它當作此生唯一簽書會舉辦「希望能好好回饋一直以來支持我的粉絲」，現場邀請了啦啦隊的隊友「PS女孩」成員一同跳時下最流行的抖音舞，並邀粉絲們互動玩遊戲，把簽書會當作尾牙一樣舉辦，場面相當熱鬧完全符合她浮誇甜心的稱號。