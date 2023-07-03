竹北氣爆案受災社區住戶大會，心理諮商師向住戶說明如何初步自我評量。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

0624竹北氣爆案發生後，新竹瓦斯公司全力善後，加緊腳步檢修帝王至尊社區管線和結構安全，盡速讓居民可以安全返家，縣府從意外發生當天即派員駐點社區，隨時提供物資和關懷，並派遣心理諮商師提供專業諮商窗口，協助住戶走出創傷。

日前受災社區舉行住戶大會，縣府衛生局特別派毒防心衛科同仁與心理諮商師前往協助，由心理諮商師輔導受災住戶們，提醒住戶災後可能遭遇的狀況、如何初步自我評量及提供進一步專業諮商管道。

心理諮商師說明，住戶在經歷重大災害後，多少會受到傷害，有些人可能失眠，有些人可能情緒焦慮不安，每個人顯現程度不同，通常這些徵狀會在1個月內慢慢緩解。

同時，特別提醒受災住戶透過評量表注意以下兩種狀況，當1個月後，量表上面的6個選項分數加總仍在14分以上，代表這個事件尚未在心理上過去，生活仍有許多壓力，此時建議尋求專業協助。若現階段上課、工作嚴重受影響，連出門都有困難，建議尋求進一步專業協助。

諮商師表示，受災住戶經過災害，仍須面對重建家園的繁複工作，非常不容易，希望的就是盡快回家，安心在家裡生活，請大家也要注意心理狀態。

衛生局現場提供專人聯繫電話，提供住戶免費心理諮商，同時配合住戶時間，可安排進一步輔導，諮商師會透過專業的知識和方法，幫助大家更快度過復原的歷程。

社會處在意外發生當天，即盡可能調派人力，攜帶物資提供受災住戶最迅速、方便的援助，同時對意外的傷者，也在民眾方便的時盡快關懷慰問，目前社會處仍維持每天均派員在社區駐點，隨時協助住戶。

其中，受重傷的陳姓少年，社會處考量家屬每天來回林口長庚醫院，除安排社工人力輪班陪伴家屬，即時給予協助，也由瓦斯公司安排專車接送家屬，全力支持。