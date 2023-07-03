美方查扣夾藏在家具裡的大麻。（警方提供／胡欣男台北傳真）

美方查扣夾藏在家具裡的大麻。（警方提供／胡欣男台北傳真）

美方查扣夾藏在家具裡的大麻。（警方提供／胡欣男台北傳真）

美方查扣夾藏在家具裡的大麻。（警方提供／胡欣男台北傳真）

疑似美鷹會幕後出資 台美合破史上最大宗大麻海運走私

去年11月，美國審查一批加州長灘海運出口貨物時，發現由美國空殼家具公司報關出口至台灣的貨櫃，以挖空家具層板方式，夾藏約1200公斤大麻，美方扣押毒品，並通知我刑事局合作偵辦，放行貨櫃直抵台灣。刑事局先逮捕收貨、報關、申報進口者，查出在加州收購大麻、操盤跨國走私的，是有台美雙重國籍的62歲孫姓男子，再溯源查到與天道盟「美鷹會」有淵源的64歲高姓男子，全案逮捕5人，懷疑幕後有穿梭台美的幫派操縱，擴大偵辦中。

據了解，高姓男子早年有「海盜幫」註記，後與「美鷹會」有淵源，上周警方收網逮人，年初已先透過台美司法互助，赴美取證帶回19.5公斤大麻，以利後續追訴，全案持續追查幕後金主。

刑事局指出，美國國土安全調查署（HSI）及美國海關及邊境保護局（CBP）審查出口貨物時，發現一批由美國空殼家具公司報關出口至我國的貨櫃內，以挖空家具層板，夾藏約1200公斤大麻，因數量龐大，美方隨即與我刑事局國際科等單位共組專案小組，警方並報請基隆地檢署主任檢察官陳照世指揮偵辦。

經台美雙方啟動情資交換及司法互助機制，先由美方扣押大批大麻證物，再將貨櫃放行並即時監控動態，於2022年11月16日確認進入我基隆港區後，拘提協助報關的殷姓女子與接運貨櫃犯嫌豐姓、伍姓男子等3嫌。

專小組調查，本件貨櫃為我國家具公司陳姓負責人申報進口，他於貨櫃抵台前，即潛逃大陸，迄今未歸，陳嫌再利用在台殷姓配偶協助報關，後由豐姓與伍姓等2名共犯引導該貨櫃至北市北投區卸貨，並通報人在境外的陳嫌聯絡運毒集團搬運。

今年1月，基隆地檢署率刑事局駐洛杉磯辦事處警察聯絡官及國際刑警科，赴美國與HSI長灘辦公室等專案人員，執行調查取證，經台美情資與證據互惠，分析具台美雙籍的62歲孫姓男子為本起走私案，負責美國大麻供貨、包裝加空及運輸至台的主嫌。警方掌握情資，鎖定孫嫌於3月赴台灣轉機返美時，於桃園國際機場拘提到案，羈押獲准。

檢警再依相關線索查出，早年有「海盜幫」背景的64歲高姓男子涉有重嫌，高嫌於孫嫌遭查獲後，便開始頻繁更換北部住居所，6月下旬前往高雄市前鎮區藏匿。檢警上周針對其住居所與包括位在新北市新店區的活動處所等5處，兵分多路拘提搜索，於高雄某社區拘提高嫌到案，羈押獲准。

刑事局國際科指出，本案因走私大麻數量龐大，為史上之最，且有國內幫派涉嫌與在美華人合作，利用大麻於台美法令規範的落差，共謀走私，低價在美國大量收購，高價來台販售，牟取不法暴利；刑事局為貫徹行政院「新世代反毒策略2.0」追本溯源的決心，遏止毒品戕害，再次呼籲國人切勿鋌而走險，以身試法。

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