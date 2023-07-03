Zespri x 貳樓聯名餐點包括「陽光寶貝超能早午餐」，豐富配色與口感層次帶來感官饗宴。（Zespri提供／朱世凱台北傳真）

奇異果品牌Zespri今 (3日) 宣布與美式早午餐貳樓餐廳合作，聯名推「夏季活力早安套餐」，5款限定創意料理，以時下人氣早午餐加入奇異果設計，從早開始補充維生素C、膳食纖維等營養素，即起至8月6日，於貳樓全台17間門市皆可享用。Zespri也於官方Line帳號發起「早餐大募集」活動，有機會抽整箱Zespri奇異果、Line Point 10000點等。

Zespri攜手貳樓以陽光金圓頭與綠奇異果不同的口味與口感，巧妙結合人氣早午餐選項，好比「陽光寶貝超能早午餐」，運用Zespri奇異果丁與番茄丁製成的莎莎醬、搭配起司酥餅及香滑嫩蛋，香氣四溢；「無敵金果Ft. 營養開放三明治」在歐式麵包上以香濃的酸奶鋪陳，擺滿Zespri陽光金圓頭與煙燻鮭魚，如同散壽司般的豐盛擺盤，帶來視覺與味覺的雙重饗宴，配由當季新鮮生菜組成的綜合沙拉，在早晨大啖鹹食又可清甜解膩，豐富蛋白質、Omega-3與維生素C更是直接在一早將能量值充滿。

Zespri本次更特別在官方Line帳號舉辦「早餐大募集」活動，邀請民眾每日完成活力早餐任務，在早餐中加入一顆奇異果，拍照上傳抽限量好禮，豐富獎項包括一整箱Zespri奇異果、超人氣限量KIWI兄弟手偶，更有機會獲得Line point 10000點等驚喜大獎，超過500個名額的中獎機會，上傳次數越多中獎機會越高。