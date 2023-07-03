布雷頓說，歐盟與日本將共同努力，監控晶片供應，加強研究人員和工程師的交流。歐盟也對於考慮到歐盟營運的日本半導體給予支持，包括進行補貼。

布雷頓目前正與日本政府、企業討論在晶片和人工智慧上的合作，他說，確保半導體供應鏈的安全，非常重要。

日本在半導體材料和設備方面仍具有優勢，但是已經失去全球市佔率。日本政府也正在支持晶圓製造新創Rapidus，該公司於去年八月成立。

布雷頓預計周二拜訪Rapidus。在談到Rapidus時，布雷頓說：「我認為那是很重要的計畫，並且走在正確的方向」。

Rapidus生產尖端晶片的計畫，主要是依賴於比利時研究公司imec和IBM的支援。

在上周，日本政府同意以64億美元收購光刻膠生產商JSR，以推動該產業的整合。

在歐盟與日本深化合作之際，歐盟已承諾降低對中國的依賴。

對此布雷頓說：「我們非常明確地說，我們只是想降低風險」。