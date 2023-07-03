學生需要學習，老師的教學專業也需要學習。「夢的N次方」教師專業自主社群多元工作坊今天在台南二中登場，吸引全台600多位國中小學教師參加。教育部長潘文忠專程南下與會，並指夢N扎根國中小，「手把手」扶持第一線的教師，期待能有更多師長參與。市長黃偉哲也說，夢N的系列研習，已成為中小學教師的風潮，學生學習愈多元，也讓老師更願意主動改變自己的教學模式。

「夢的N次方」工作坊已連續6年在台南舉辦，潘文忠、黃偉哲、教育部國教署長彭富源、市府教育局長鄭新輝及夢N發起人台中市爽文國中教師王政忠等人，今天上午都出席開幕儀式。今年的工作坊將舉辦2天，關注數位教學實作，與會教師都期盼能提升自身教學專業，讓更多孩子受益。

黃偉哲致詞指出，AI科技時代，學生學習型態更為多元，教師需要不斷創新各種有效的教學模式。今年夢N的研習課程融入數位教學，目的在啟發教師善用科技的力量豐富化教學方法，提升學生的學習體驗，深信數位科技對學生的學習及創造，將帶來很大的影響力。

潘文忠也認為，夢N及台南是教育發展最佳夥伴，尤其台南在黃市長帶領下率先成立「數位學習推動辦公室」，推動數位學習、科技融入的國家政策；夢N扎根國中小扶持第一線教師，期待有更多師長參與，充分利用政府資源，精進課程教學，讓孩子的學習，有更多無限的可能。

鄭新輝表示，今年持續承辦夢N教師專業自主成長研習，以「自主、在地、扶持、永續」為核心價值，充分展現新課綱自發互動共好的精神，共同為提升現場教師教學能力而努力。

王政忠說，此次工作坊有21個開課班級增加數位教學培力課程，期待協助學員跨過數位整合教學門檻，帶領孩子在數位課堂無盡徜徉。此外，藉由教師自主增能與在地深耕，將創新教學經驗透過具廣度及深度的共學過程，協助將課綱理念轉化成具體的素養導向教學設計與評量，落實翻轉課堂的可能。