一名網紅兒科醫師上周末以「我打了我的小孩」為題發千字文，卻遭前妻控訴是狠甩50個巴掌、跪著踹胸等，在網上引發熱議。桃園市家防中心證實上周三獲報第一時間就認定網紅醫師有管教過當、涉嫌家暴情況，導火線是兒子洗碗沒洗乾淨，家防中心了解狀況後立即將3子女交付爺爺奶奶，並依兒福法裁處強制該名父親上親職教育4至60小時。

該名網紅兒科醫師以「我打了我的小孩」發文自承是單親爸爸，過去太寵溺3個孩子，導致孩子連基本生活自理都出問題，近日開始打耳光、罰跪等嚴厲管教，卻遭前妻控訴2個兒子各被甩50個巴掌，並附上臉頰照，引發網友熱議稱用華麗文藻粉飾家暴，目前該醫師已關閉臉書。

桃園家防中心證實，該名醫師和3個小孩住在桃園，夫妻離婚協議每2周讓3個孩子赴台北和生母同住，過去沒有家暴紀錄。6月28日孩子到安親班，被發現臉頰紅腫，老師和生母聯繫後通報113，社工和警察判斷情況危急，立即介入，將11歲大兒子、10歲二兒子及9歲小女兒一併交給住在中壢的爺爺奶奶照顧，人身安全無虞。

家防中心指出，大小兒子臉頰都有瘀傷，沒有其他外傷，導火線為兒子洗碗不完備，孩子跟父親證詞一致，都說原本有約法三章、講好處罰，孩子也理解自己沒有達到目標，但被打耳光仍感到驚恐，孩子也說不清被打幾下，只有說：「很多下！」父親則自承有新的工作規畫，擔憂未來開業忙得不可開交，想培養孩子自理能力，也坦承行為不妥適。

家防中心指出，經評估該名父親已經管教過當，對孩子有家暴情事，違反兒童及少年福利與權益保障法，將依法對父親裁處強制性親職教育課程4至60小時，提升照顧能力，並評估連結心理輔導、親子諮商等資源協助降低親職教養壓力、修復親子關係。

家防中心指出，如父母有協調兒少照顧議題及改定監護人需要，桃市府會提供法律諮詢服務協助，若兒童仍有持續遭受不當對待情事，會立即向法院聲請保護令，連日來已立案持續追蹤輔導，3個孩子狀況都正常。

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