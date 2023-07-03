俄羅斯國會上議院「聯邦院」（Federation Council）國際關係委員會主席卡拉辛今天晚間表示，俄國已將約70萬名兒童從烏克蘭衝突地區帶到俄羅斯境內。

路透社報導，卡拉辛（Grigory Karasin）在加密通訊軟體Telegram上寫道：「近年有70萬兒童在我們這裡找到庇護，逃離烏克蘭衝突地區的轟炸與砲擊。」

俄羅斯2022年2月對其西部的鄰國烏克蘭發動全面入侵，莫斯科表示，將兒童從烏克蘭帶到俄國境內，是為了保護衝突地區的孤兒及被遺棄的兒童。

然而，烏克蘭稱許多兒童被非法送出國，美國也指有數以千計的兒童被強行帶離家園。

大部分民眾和兒童的遷徙，發生在俄烏戰爭爆發後的最初幾個月。

美國2022年7月估計，遭俄羅斯「強行送出境」的烏克蘭兒童有26萬人。而烏克蘭被占領區種族融合部（Ministry of Integration of Occupied Territories）表示，他們目前認為有1萬9492名兒童被非法送出烏國。（譯者：李晉緯/核稿：鄭詩韻）1120703