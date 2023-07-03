陳建州日前遭前黑澀會美眉大牙指控性騷，表示十多年前硬闖她的房間逼發生關係，在過程中還說「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事啊！」讓大牙當場傻眼；對此，網友翻出過往范范分享吳佩慈找她一起做檢查子宮頸抹片檢查，過程中吳佩慈竟在醫護人員面前大聲說她性行為頻繁，讓她直呼「這是我人生做過最錯的決定，後悔死了」。

范瑋琪（范范）過去曾在上大小S主持的節目《大小愛吃》中提到，好友吳佩慈不是少根筋「她是神經斷掉，我想到一件事情是可以殺吳佩慈的，她是熱心、天兵天將型的」。

接著，范瑋琪解釋，有次吳佩慈找她一起做檢查子宮頸抹片檢查，當時診間內有用木板隔成兩間小房間，吳佩慈在檢查時，她在另一間還能聽到聲音「她在檢查我就聽到她一直說『醫生不行，不行，好冰』提高八倍音量鬼吼鬼叫，本來還不緊張，她一尖叫我就覺得不對勁」因此輪到自己時相當緊張。

影片取自《GTV八大電視》若有移除請見諒

范瑋琪表示，過程中「醫生說我的發炎指數什麼的，發炎指數不好，可能憋尿或是有些人是性行為過於頻繁也有可能」怎料一旁吳佩慈聽到竟驚訝大喊：「范范這樣不行啊！怎麼可以性行為很頻繁呢？」讓她哭笑不得趕緊解釋「吳佩慈，我沒有性行為頻繁啊！」

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