澎湖縣西嶼鄉23.5蔚藍及鎮海半日閑兩間民宿，不滿澎湖縣政府對此兩間違章建築斷水電，連日來在LINE民宿公務群組和臉書喊冤並嗆聲檢舉人，還說「官逼民反」，自喻意志力堅強還有土木背景，揚言會對官員和檢舉人的親朋好友們所有違建的房子拍照建檔並舉發。

今日澎縣府發新聞稿打臉澄清表示，分因佔用國有地、違章建築、違反農業用地興建農舍辦法等違規情形，多年來經通知限期改善並依法裁處數次罰鍰，仍未見改善，才依法執行斷水斷電。

儘管業者喊冤，有網友就在臉書底下留言質疑說「老闆是土木工程專業，卻不知道農地上面搭建小木屋及衛浴設施是需要申請建照的？然後明知道是違建，卻還是繼續經營高價民宿讓客人入住？賺飽了之後現在被斷水斷電才裝可憐討拍」、「Booking上面現在還可以訂房，是我看錯了嗎？」、「感覺老闆整篇都避重就輕、睜眼說瞎話，google都還一直有客人入住評論呢！」、「澎湖難道沒有建地或可以農變建的土地？自己選擇的小聰明方法被抓包了請自己檢討」。

還有人虧說「朋友有住過半日閑的樓上非法民宿，一房每晚一萬多元，半日閑樓上有二間房 光這裡一個晚上就賺三萬左右，小木屋一間每晚五六千，共四間又2萬多，再23.5本館 每房也是一晚七八千，一個晚上獲利….怎麼會是一個晚上共計兩萬多，老闆貴人多忘事，數學也不太好，連自己房價都忘了。」

業主陳瑞興、莊麗珠夫婦喊冤自述說，2005年4月開始經營民宿，那時候是以不需辦理建照的老舊建物的老家整修並經營3個房間，直到2016年改成自住不再經營民宿，但2006年時在自家土地上搭建了4個大型帳篷，卻因帳篷材質無法抵抗澎湖冬季強風，所以才不得已在帳篷外面加了外框變成現在的小木屋。

也因搭設帳篷是無需申請建照的，所以形成後來想申請卻無法申請的狀況，為了解決沒有民宿證照的問題，所以在2007年的時候另外申請蓋了現在的合法民宿。並在2014年申請蓋了現在鎮海的半日閑。只是蓋好後因農委會對農舍申請資格的修訂，導致無法申請民宿，所以又改成自宅。

但2020年因電視導演朋友，來鎮海半日閒拍攝，因需兩組遊客配合拍攝，企劃就把他當初房子蓋好後要申請民宿的房價及相關資料給po在澎湖大網聚，遭蘋果日報記者截圖，還影射他是賴峰偉縣長的縣政顧問，運用特權長期違法經營，一年不當獲利1000萬，小木屋也全部佔用國有地，縣府包庇不處理。

陳瑞興、莊麗珠喊冤說，小木屋的占用國有地是8年多前土地重測後，誤差累積東移了2.5公尺的結果，才變成他佔用國有土地，但這部分林務局也提起訴訟但獲不起訴處分。

但沒想到檢舉人以蘋果日報及三立新聞的不實報導，不斷向監察院及相關政府機關陳情。澎湖縣政府等各相關單位在監察院的壓力下對他展開獵殺，從罰款到斷水斷電。

不過，澎縣府發新聞稿駁斥說，西嶼鄉合界村后螺3號之2（23.5蔚藍民宿），於2005年申請核准設立（1間房間），嗣後擴大營業，與其餘合界村后螺3號之1、四間無門牌小木屋以及白沙鄉鎮海村71號三處非法旅宿，自2021年6月起陸續稽查及2019年6月起陸續接獲民眾檢舉違規營業，8次共裁處新臺幣37萬元罰鍰。

且西嶼鄉合界村后螺3號之2、白沙鄉鎮海村71號，因違反農業用地興建農舍辦法已於2021年廢止農舍興建許可在案，又本案土地本府查辦多年並無測量錯誤情形，所以小木屋涉佔用保安林地經屏東林管處訴請拆屋還地中，四處涉及違法建築情形依建設處2023年6月26日函停止供水、供電之行政處分，旅遊處並依民宿管理辦法第19條規定，於2023年6月29日函廢止其民宿登記證並請其依限繳回登記證及專用標識牌。

澎湖縣政府強調，「違章建築」斷水斷電前，已要求業者限期改善仍未完成，才依法進行行政處分，係為維護法制，盼望民眾理解。