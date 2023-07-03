新竹街口攻城獅3日宣布與副隊長蕭順議正式續約，雙方簽下兩年延長合約。蕭順議本季展現優異個人防守能力與拚勁，平均每場4.6籃板、1.2抄截佳績均在聯盟本土球員名列前矛，漸漸成為攻城獅團隊防守的核心，今年也獲選PLG 22-23年度防守第一隊，這同時也是蕭順議職業生涯首度入選得獎。

進攻端方面，蕭順議本季出賽30場，其中14場得分上雙，兩分球命中率達51.6%，攻守兩端皆是攻城獅不可或缺的重要支柱。

蕭順議於2020年加盟攻城獅，是攻城獅創隊元老球員之一，當時未獲得台北富邦勇士續約後，輾轉落腳於新竹，開啟了全新籃球生涯。儘管前兩季上場時間較不穩定，但他依舊秉持正面心態持續苦練，總是提前抵達球場自主訓練，並維持優異體態，做好十足準備盼緊抓每一次上場機會。

蕭順議於本季主場最終戰時飽受腰傷困擾，儘管球隊已確定無緣季後賽，但他依舊向教練團請纓上陣，並表示：「只要球隊需要我上場完成任務，我會做好準備。」此拚戰精神與敬業態度也獲全體教練團肯定，更是攻城獅團隊的榜樣。

本季除了入選年度防守第一隊外，蕭順議各方面數據也都充分提升，第二季蕭順議場均攻下3分、2籃板，第三季則是脫胎換骨繳出場均9分、4.6籃板與1.2抄截優異成績單，為肯定蕭順議近兩季的蛻變，攻城獅球團於休賽季正式與蕭順議續約。

這也是蕭順議籃球生涯中首次在合約到期後獲得續約，談到當下的心情，蕭順議表示：「我在上季給自己很大的壓力，在正式續約的那一刻完全釋放了，這次續約讓我知道近幾年在球場付出的努力都沒有白費，下季我希望能幫助攻城獅回到競爭冠軍的行列。」