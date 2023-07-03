交通部民用航空局表示，依據中油今日公告的航空燃油價格，國內航線運價已達調降門檻，航空公司將自今年8月1日起調降國內航線全額客運票價。根據調整後的票價，華信航空台北－金門降價182元最多，台北－台東也降價138元。

國內航線票價於2014年全面調整時，民航局亦同時訂定因應油價變動調整機制，當國內線航空燃油連續3個月平均價格達調整門檻時，則適用該門檻所對應之運價。

民航局表示，依據中油本月3日公告的航空燃油價格，今年5至7月中油公告國內航空燃油平均價格已達國內航線運價調降之門檻（每公升21.74元），各航線平均跌幅約4.3％（平均調降95元），各航空公司依交通部所核定運價上、下限調降全額票價，並將自8月1日起生效。

根據調整後的票價，台北－金門航線降價比例最高，華信航空票價從2641元降至2459元、降幅6.9％，立榮航空2618元降至2458元、降幅6.1％；台北－澎湖航線華信航空票價從2359元降至2234元、降幅5.3％，立榮航空2296元降至2197元、降幅4.3％；台北－台東航線華信航空票價從2579元降至2441元、降幅5.4％，立榮航空2460元降至2370元、降幅3.7％

民航局指出，配合票價調整，旅客如以調整前之票價購買8月1日（含）以後出發航班機票，由航空公司退還差價；持調整後票價機票的旅客，如因故須提前改為7月31日（含）以前出發之航班，則依所購機票條款及航空公司規定補差價。