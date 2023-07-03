台中捷運綠線今年5月10日發生興富發建案吊臂斷裂砸中軌道意外，釀1死14傷，事件發生後引發諸多抨擊，台中市議會更是砲聲連連，繼時任代理董事長的林良泰在事發後請辭，曾在議會脫口說出「我們倒楣」的中捷公司總經理莊明聰今也傳出請辭，將由副總葉進財代理。

台中捷運董事長職務在前董事長林志盈辭職後，即由林良泰暫時代理，期間發生此重大公安意外，事發生隔天中捷舉辦說明記者會，林良泰因脫口要大家「拍手鼓勵中捷團隊」引發爭議，之後在議會備詢時屢遭質疑，林隨即於5月12日晚間請辭。

而在中捷事故發生時第一時間到場的現場指揮官、總經理莊明聰，在議會質詢期間飽受壓力，甚至在備詢時曾脫口說出「我們倒楣」的話語，雖之後立即改口稱「不能這樣說」並為失言道歉，仍引發議會不滿。

而在台中市府交通局長葉昭甫返國後，面對中捷事故相關問題，莊明聰不再站在第一線，之前即傳出他可能在議會結束後請職，中捷公司代理董事長吳存金證實莊已請辭，並表示，將由副總代理總經理職務。

吳存金強調，莊明聰請辭與之前的捷運事故沒有關係，純粹是因為家庭因素，且因自己也是暫代職務，為尊重未來董事長的人事權，決定先請副總葉進財代理總經理。