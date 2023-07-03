2023年第12屆IKF世界合球錦標賽(IKF World Korfball Championship 2023)(簡稱IKF WKC2023)將於今年10月20日至29日在台北體育館舉行，中華民國合球協會與台北市政府共同承辦此次賽會。IKF WKC 2023 為世界合球最高等級比賽，於1987 年創辦，每四年舉辦 1 次。我國於 2019 年擊敗捷克及 合球發源國荷蘭取得主辦權，並且與台北市政府共同承辦此次比賽。本次將是合球歷屆最多國家參與之賽事，預計將有24個國家來台參賽。

合球運動起源於荷蘭，在台灣發展40多年，一直是非主流運動，但台灣合球在世界排名，卻是名列前三名好成績。這項運動主要提倡平等、合作等精神，也是世界上唯一男女生一起上場的比賽。我國合球實力強勁，U17代表隊才剛在3日荷蘭舉辦的U17合球世界盃敗地主荷蘭U17代表隊，成為新一屆冠軍。

荷蘭隊為備戰第12屆合球世界錦標賽，持續尋找高水平選手進行友誼對抗賽，中華隊正是很好的對手。提早半年來台進行多日移地訓練，並與中華隊進行多場友誼賽，最主要是為了適應10月底第12屆合球世界錦賽，且許多球員尚未來過亞洲，藉此機會提早體驗與適應台灣環境。

中華民國合球協會理事長黃緯強表示，近日在國立台北教育大學舉行多日友誼對抗賽，是難得的機會，中華隊與荷蘭隊都可透過交流和競爭，相互學習和提高增進球技、發展，並邀請大家，今年10月20到29日，2023年第12屆IKF世界合球錦標賽在台北體育館舉行，一起到場為中華隊加油，將冠軍留在台灣。