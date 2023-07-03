Gap x Disney聯名系列推小美人魚款式服裝，鼓勵女孩如主角般勇敢探索世界。（Gap 提供／朱世凱台北傳真）

藏壽司聯名柯南推扭蛋，包括吊飾、紙膠帶等小物。（藏壽司提供／朱世凱台北傳真）

療癒商機正盛，觀察往年IP聯名系列起碼帶動1到2成買氣，不少品牌把握暑假時機，用電影角色、人氣IP聯名品挖掘家庭客群消費力，以視覺吸引力喚醒記憶熟悉感，進而打中民眾購買慾望。

2018年曾推Hello Kitty抱枕的麥當勞，今夏再與三麗鷗合作開賣「麥麥萌友夏日派對抱枕」，超萌角色包括Hello Kitty與小熊朋友、布丁狗與馬芬、美樂蒂與利茲姆、酷洛米與巴庫，7月5日至8月8日起凡於餐廳內或得來速購買任一套餐加價369元、單買399元即可帶走，全系列限10萬個。

另根據外部統計，暑假有6成學生最愛玩遊戲或是看電影，眼見強檔電影陸續上映，Gap推一連串聯名系列服飾，包括迪士尼《小美人魚》、漫威超級英雄《蜘蛛人》都能穿上身，讓孩童走出戶外盡情秀自己。

藏壽司配合7月即將上映的柯南系列電影《黑鐵的魚影》，與柯南展開聯名推18款獨家扭蛋，包括可以掛日常物品的「柯南裝飾吊飾」或點綴文具小物的紙膠帶等，另7月4日起只要在店內消費滿千元並參加社群活動同樣可獲吊飾。