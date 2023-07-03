為加強推動都市更新，增加建商等開發商參與誘因，桃園市政府師法新北市推出「跨街廓都市更新容積調派專案計畫」，類似容積移轉，鼓勵將老城區巷弄內不易重建的基地產權移轉給市府當綠地，換取其他基地增加30％的容積率，讓小基地也有機會申請都更，7月上路。

住宅發展處指出，為鼓勵民間加速都市更新，推出「跨街廓都市更新容積調派專案計畫」，針對舊市區狹小及開發條件不足的小基地，以類似容積移轉的概念，將重建權利併入其他地區的大基地集中開發，最高可獲得30％的基準容積加給。

住宅發展處說，原本開發條件不足的小基地則捐贈給市府開闢綠地，提供周邊居民休憩空間，或是保留既有建築物整建維護後再利用，可當公共使用空間、社會住宅或中繼住宅等，解決舊市區內公共空間不足問題並活化再利用，預計7月1日上路。

住宅發展處進一步表示，小基地條件是地主要100％同意，且面積達200平方公尺、臨路至少寬4公尺以上，大基地則要達2000平方公尺，且臨至少寬15公尺以上計畫道路，就能透過公式將容積轉換，住宅區最高加給30％、商業區及工業區最高加給20％。

住宅發展處說，「跨街廓都市更新容積調派專案計畫」包括透過容積調派，把大基地基準容積率調高，也透過都市計畫變更把小基地產權移給市府，活化巷弄內不易重建的小基地，也讓都市容積能夠更有效利用，希望增加建商與地主雙方參與誘因，加速都市更新。