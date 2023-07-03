2023年桃園閩南文化節系列活動落幕，壓軸的自製大戲「鬥陣III」匯聚各類型民俗技藝，文化局統計，總計吸引6000人次到場觀賞。（文化局提供／陳夢茹桃園傳真）

2023年桃園閩南文化節系列活動落幕，壓軸的自製大戲「鬥陣III」匯聚各類型民俗技藝，超過百人的演出編制，用豐富的聲光震撼帶給觀眾視聽饗宴。文化局表示，這次總計吸引超過6000人次到現場觀賞，收看直播的人次更是高達2.3萬人次，為桃園閩南文化節系列活動畫下句點。

文化局表示，為發揚傳統民俗技藝，市府自2019年桃園閩南文化節起精心製作「鬥陣I」、2022年推出「鬥陣II」，獲得各界熱烈迴響，今年桃園閩南文化節則一連2天演出「鬥陣III」。這次是全新編導且全台首演，將百年傳承的民俗技藝以創新、跨界、數位科技的方式呈現，可以說是桃園閩南文化節的壓箱寶。

副市長蘇俊賓說明，「鬥陣III」除了延續「鬥陣II」以桃園在地故事為基礎，更把焦點從神界拉進歷史迴廊，加入大航海時代與先民渡過黑水溝移墾開發的歷史，還有桃園水庫媽與龍潭大池的民間傳說，以虛實交織的故事軸線延伸發想，進一步帶出繼承傳統與追求創新跨世代價值觀的對話，是具有文化深度、引人深思的史詩型鉅作。

文化局說，「鬥陣III」由專業藝人許效舜、柯大堡和阿白（劉胤含）擔綱演出，並且邀請桃園大廟景福宮、大溪民俗技藝協進會、國立體育大學舞龍隊、臺北武安金獅團、五洲桃興閣掌中劇團、桃聯廣澤會館、戊己劇團等眾多知名團隊參與，使演出充滿層次和戲劇張力。1日、2日晚間總計有超過6000人次到場觀賞，直播也湧入2萬3000人次觀看。

除了「鬥陣III」的多樣民俗技藝表演外，桃園閩南文化節日前推出的「藝閣VS踩街」也深受民眾喜愛。蘇俊賓另也提及，桃園歷年來舉辦的藝閣踩街活動，除了保持人力拉車與真人在車上與民眾互動的傳統，也以此為基底，發展出不同宗教信仰、風土民情等地方特色，除了閩南文化，也納入客家、新住民等不同元素，充分展現文化自信與多元共榮的精神。