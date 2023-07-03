每個人生活歷程中，不時陷入自我懷疑困境，害怕別人看見「不夠好」的一面，這樣的心理恐懼導致自我心理內耗，不論做什麼事，都會被焦慮、負面情緒等感情困住！【永慶公益線上講座】邀請心理師蔡宜芳開講，以《回憶是人生中的堆肥—過去的不夠好，讓你成為獨特的自己》為題，帶大眾從過去的成長經歷中肯定自我價值，分享自我成長經歷，提供多種的練習題，脫離自我內耗情緒以增加自信心，讓大眾都能朝幸福生活邁進。

心理師蔡宜芳現職為國中專任輔導教師，運用自身專業知識，結合相關實務工作經驗，聆聽青少年的煩惱，進一步成為青少年與父母之間溝通的橋梁，提供給父母專業又實用的具體建議，促進親子關係改善。目前在《親子天下》、《未來Family》、《媽咪拜》等平台擔任專欄作家，撰寫親職教養、自我肯定和原生家庭等多種心理議題，幫助大人與青少年找回有自信的自己。

【永慶公益線上講座】邀請心理師蔡宜芳開講，分享自己在求學期間因課業壓力，而產生挫折感與自我懷疑，總是擔心自己不夠好，無法喜歡自己！考上國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系後，透過課程學習，逐漸了解自我心理並肯定自我，突破長久以來的挫折等負面情感，回歸那個快樂的自己。因為這段寶貴的經歷，蔡宜芳期望能運用自身專業知識與大眾分享如何肯定、練習愛上自己。

心理師蔡宜芳運用自身專業知識與大眾分享如何接受不完美的自己，克服內在恐懼和自我懷疑，重新建立起自我的新樣貌，迎接未來幸福人生。(圖/永慶房產集團提供)

講座上蔡宜芳將藉由自己著作的《接住墜落的青少年》、《先陪伴，再教養》等2本書中的練習題，分享如何接受不完美的自己，克服內在恐懼和自我懷疑，期望聽眾每日寫下今天自己做到最棒的事情，建立起自我的新樣貌，重新愛上自己，迎接未來幸福人生。

想要了解如何更愛自己？心理師蔡宜芳將分享減少自我懷疑的想法，利用練習題幫助你建立自我價值，有興趣的朋友歡迎7/03(一)晚上8點半至好房網YouTube平台免費線上收看。

《回憶是人生中的堆肥—過去的不夠好，讓你成為獨特的自己》

主講人：蔡宜芳 心理師

講座時間：2023.07.03 (一)20:30

講座網址：https://youtu.be/Gncz7vs0BIY

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