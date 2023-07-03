監製郝柏翔（前排左起）、蔡思韵、陳柏霖、導演王鼎霖、監製葉如芬一同出席開鏡儀式。（甲上娛樂提供）

電影《還錢》由《第九分局》導演王鼎霖發想原創故事並參與編劇，卡司集結陳柏霖、香港女星蔡思韵、李銘忠、蔡凡熙、林哲熹，新片1日開拍監製葉如芬率劇組和演員出席開鏡儀式。《還錢》是台灣少見的劫盜片題材，並結合動作喜劇元素，「搶錢容易還錢難」的新概念，也讓首度合作的男女主角陳柏霖、蔡思韵直呼期待。

聊到電影《還錢》開拍心情，擔綱竊盜集團首腦的陳柏霖表示心情很輕鬆，「今天天氣很好，跟Leo（王鼎霖）也認識蠻久了，終於一起合作拍戲，很期待！」在片中飾演陳柏霖前女友的蔡思韵也相當開心與期盼，「因為疫情中間有好幾年沒有回來台灣拍戲，這次終於可以回台拍第一部長片，很開心回到這個很熟悉又很喜歡的地方。」對於能拍攝動作喜劇類型電影，讓她期待能展現出跟過往不同的表現。

李銘忠透露這次在《還錢》片中的角色，跟以往在台灣演出的題材幾乎是100％相反的設定，「很開心有這樣的機會同時也有點緊張。期待跟新的團隊會擦出什麼樣的火花和化學效應，希望我們會給觀眾全新的味蕾享受。拍攝平安順利！」