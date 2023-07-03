畢業季新鮮人求職旺季，雲林縣麥寮鄉六輕工業區本月釋出20個工作機會，徵現場輪班操作人員，月薪3萬5000至4萬元，六輕管理部3日表示目前廠區約有1萬3000餘名員工，因應人力補充與新舊交替，日後會持續徵才，希望提供在地就業機會，讓更多雲林青年能留在家鄉工作。

六輕填海造陸設廠初期，因環境尚未整理完全，求職者到廠區見風沙滾滾、設施簡陋，大多興趣缺缺，徵人相當不易，正式營運後開出不錯的薪資與福利，成為求職者心中的鐵飯碗，大家擠破頭想入廠工作。近幾年六輕各廠老員工陸續退休，加上設施不斷更新，為強化工安需要添加人手，因此陸續釋出工作機會。

六輕管理部表示，本月廠區徵20名現場輪班操作人員，對象為專科日間部，電子、電機、機械、化工、環境工程、材料工程、自動控制、職業安全衛生、消防科畢業者，即日起至本月14日接受報名，其薪資不錯、工作穩定、福利佳，歡迎大家踴躍報名。

管理部說，麥寮鄉因六輕設廠，人口從早期3萬餘人增加至目前的4萬9000餘人，即將突破5萬人，是雲林縣人口數第3的鄉鎮，僅次於斗六市與虎尾鎮。目前各廠區會不斷補充人員，因此每1、2個月就會徵才，希望提供雲林在地青年更多就業機會，帶動人口成長與地方發展。

麥寮鄉民代表吳明宜指出，早年進到六輕工作是雲林青年的首選，但近年來年輕人比較喜歡從事服務業，或是自己創業當老闆，因此傳統產業缺工問題逐漸浮現，建議台塑企業可媒合所屬的明志科技大學在麥寮高中開設建教合作班，培養在地專業人才，如此可減緩缺工問題，同時增加企業專職專業人員，共創雙贏。