東京港區新橋一棟大樓3日下午傳出爆炸聲並起火。

當地時間今（3）日下午3時15分，東京港區新橋一棟大樓突然傳出爆炸聲響，建築2樓也冒出濃煙並起火，現場畫面顯示，街道上佈滿窗戶玻璃碎片，據信起火點位在2樓的餐廳，起火原因疑似為瓦斯外洩，這場意外釀成4人受傷。

綜合日本放送協會（NHK）、《朝日新聞》報導，目擊路人通報，新橋一棟大樓下午3時15分（台灣時間下午2時15分）突然「冒出濃煙並伴隨爆炸聲」，消防人員隨即前往現場滅火。

東京港區新橋一棟大樓3日下午傳出爆炸聲並起火。

現場畫面顯示，大樓2樓冒出濃煙，破裂的窗戶玻璃碎片噴濺街道，消防單位表示，火災已造成4人受傷。

東京港區新橋一棟大樓3日下午突然傳出爆炸聲並起火。（圖／路透社）

報導指出，起火大樓位在JR新橋站西側300公尺處的市中心，該區域餐廳林立，大樓內有餐廳及辦公室。

東京警視廳指出，起火點為2樓餐廳，當時餐廳正準備開業，4名傷者包含50多歲餐廳男店長、50多歲女員工，以及50多歲及70多歲男性路人，4人皆為輕傷。

圖為起火大樓。（圖／路透社）

警視廳指出，起火現場充滿瓦斯，火勢在一小時後撲滅。東京理科大學教授關澤愛推測，應是某種氣體外洩引發爆炸與起火，因為沒有大面積破壞跡象，因此不太像爆炸導致現場充滿瓦斯。

餐廳員工表示，他點燃香菸後就發生爆炸。

報導指出，這棟大樓一共有8樓，起火餐廳為一家咖啡吧。

在大樓內一間居酒屋工作的男子表示，事發當時他聞到瓦斯味，爆炸時整棟大樓猛然震動。

★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。