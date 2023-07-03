南電公布2023年6月自結合併營收30.85億元，月減7.58％、年減達44.12％，為近28月低點。第二季合併營收101.33億元，季減19.45％、年減達33.27％，為近3年低點。累計上半年合併營收227.14億元、年減23.64％，為近3年同期低點、仍創同期第三高。

南電先前坦言訂單能見度僅約3個月，使第二季營運承壓，但隨著新開發的新世代產品需求逐步顯現，預期第二季營運將落底、下半年會比上半年好。董事長吳嘉昭認為，南電第二季營運狀況不算太差，整體而言可度過景氣低迷期，仍看好載板未來發展空間。

南電發言人呂連瑞表示，載板產業本來就有起伏，目前整體狀況仍屬健康調整狀態，仍相當看好產業未來需求成長。因此，集團既有資本支出及樹林二廠擴產規畫不變，並評估在台塑集團東南亞既有廠區布建產能可能性，最快下半年有所決策。

投顧法人預期南電營收將於第二季落底，寄望第四季終端客戶庫存調整告一段落，配合樹林廠二期擴產及錦興廠改造陸續完成、ABF載板需求回溫，使明年營運重拾成長。預估南電今年營收年減約22.5％、獲利將腰斬，每股盈餘約14.9元，維持「中立」評等。

美系外資則認為ABF載板至2025年仍將供過於求，市場過度看好AI應用對ABF載板三雄帶來效益，受平均售價（ASP）承壓及獲利預期調降等因素影響，預期ABF載板三雄股價下半年將出現雙打底，對南電維持「減碼」評等，但目標價自155元調升至225元。