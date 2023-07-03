葬儀業者指出，有喪家通知他們到醫院載運遺體，但到場時遺體已經被載到殯儀館，後來喪家告知對方說要請葬儀社處理，載運遺體的葬儀社竟獅子大開口索價2萬多元，讓喪家覺得太不合理。（洪榮志攝）

台南市有葬儀業者涉嫌竊聽消防無線電通訊，再假冒市府殯葬管理所的名義，到場載送遺體、坐地起價並強迫買單。市議員林美燕、林依婷今天除痛批不肖業者趁火打劫「搶生意」，也要求消防局重視無線電個資隱私問題。消防局回應說，該局已從明年起連續3年每年編列200多萬元加密經費；2議員認為金額不大，不需要讓民眾冒著個資外洩的風險，明天將在市議會提案，編列一次性經費為消防無線電加密。

林依婷、林美燕表示，最近2人的服務處都接獲投訴，懷疑資安有漏洞，明明沒有通知葬儀社來載遺體，但消防車抵達後沒幾分鐘，葬儀社人員就趕到，還說是市府叫他們來載運遺體；還有不肖業者利用喪家傷心無暇他顧時，直接簽約處理葬儀服務，或得知喪家另與其他葬儀業者合作，在運送遺體費用上坐地起價，強迫商家買單。

葬儀業者也說，有喪家通知他們到醫院載運遺體，但到場時遺體已經被載到殯儀館，後來喪家告知對方說要請葬儀社處理，載運遺體的葬儀社竟獅子大開口索價2萬多元，讓喪家覺得太不合理。業者說，依行情市區遺體載運收費僅2500元至3000元。

消防局認為，過去為了即時通訊所採用的無線電，由於有資安漏洞之虞，預計從明年起分3年，每年編列200多萬元執行無線電加密，但需要議員的支持。

林依婷、林美燕表示，此事涉及個資，若分3年編列經費緩不濟急，當場承諾明天就會在定期大會臨時動議提案，一次性編列到位，甚至建議市長動用預備金，今年就執行。

殯葬管理所強調，該所絕無委託特定廠商主動提供遺體運送服務，建議喪家最好先行委託殯葬業者運送遺體；還提醒說，內政部訂有《殯葬服務定型化契約範本》，以保障消費者的權益，防止殯葬業者漫天開價對喪家造成二度傷害。

台南市葬儀公會理事長王素定也說，不肖業者竊聽消防無線電搶生意，甚至坐地起價，這是缺德惡質的行徑。尊重喪家及往生者的意願是最基本的職業道德，葬儀公會除譴責不肖業者，也呼籲民眾可以生前契約等方式提前規畫好後事，避免面對往生事宜時手足無措，讓不肖業者有機可乘。