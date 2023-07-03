近期傳出消息，中國大陸的上海滬東造船廠內疑似有075型兩棲登陸艦4號艦的艦體分段。對此，前空軍中將張延廷表示，解放軍海軍擬打算製造8艘075型軍艦，未來將會在大陸周邊海域頻繁出沒，展開積極練兵。

張延廷今（3）日在中天網路節目《Cti Talk》分析，未來075型4萬噸級兩棲作戰艦極有可能出沒在東海、南海等水域，中共已經由黃水海軍變成藍水海軍、遠洋海軍，但原則上這種軍艦不會出現在台海。

但張延廷也強調，解放軍未來會在台海周邊出動為數不少的大型戰艦，如052型驅逐艦、052D型驅逐艦、054飛彈護衛艦、055飛彈驅逐艦（大驅）、056飛彈護衛艦等，並且展開積極練兵。

從大陸積極生產海軍軍艦，以及前幾天共軍機飛過海峽中線看來，張延廷認為已經展現出對岸的對台措施，即是先奪取空優、再奪取海優，先封再打，接著登陸談判，戰略意向非常清楚。