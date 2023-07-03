F1奧地利大獎賽2日台灣晚間登場，回歸主場的Red Bull 車手維斯塔潘(Max Verstappen)在奧地利紅牛環賽道（Red Bull Ring）中取得壓倒性勝利，一舉奪得排位賽、衝刺賽和大獎賽三連冠，維持他本季在一級方程式賽車錦標賽的領先地位。而另一位Red Bull車手培瑞茲(Sergio Pérez)除了獲得衝刺賽亞軍之外，他在大獎賽從第15名起步，持續競速超車，最終以季軍完賽。

維斯塔潘在排位賽和衝刺賽中表現出色，並在71圈的大獎賽中展現了無與倫比的實力。他自竿位起跑，儘管在首輪換胎後一度落後至第三，但在輪胎性能差距明顯下，陸續超越法拉利車手Leclerc及Carlos Sainz，一路取得領先，甚至在最後一圈進站換胎，不僅獲得最終勝利，更贏得最快圈速。

Red Bull車手培瑞茲同樣發揮出色的速度，縱然從第15位起步只能遙望勝利，但持續追趕前位超車，在賽事末段更與法拉利車手Carlos Sainz互相競速，在一連進行6圈後，由培瑞茲成功奪下頒獎台的最後一席。

維斯塔潘表示：「這是不可思議的周末！連三場賽事我能夠暢快駕駛，取得領先按計劃完成比賽，最後一次停車換胎的策略看起來是瘋狂的決定，但我知道，我們能做到並利用它完成最快圈速的成績！」

最終以第三名完賽的培瑞茲也指出：「這是一場真正精彩的比賽，展現我們的極速，能和Carlos這樣的車手競速是一種樂趣。在經歷了幾場棘手的比賽後，能夠重回正軌，恢復速度和狀態真的很棒，但我的身體還尚未完全恢復，期待在下一場銀石車道前恢復狀態。」

「沒有風險，就沒有樂趣！這一次的勝利是為了Dietrich！」首席執行官和車隊負責人Christian Horner表示，比賽展現出Red Bull創辦人馬特希茨（Dietrich Mateschitz）堅持的信念，採取與競爭對手的差異策略，創造出讓觀眾過癮的賽事，並勇於在最後一圈爭取最快圈速，挑戰額外停車換胎的風險。這是Red Bull車隊自Dietrich去世後第一次回歸紅牛賽道，「我們能感受到他的熱情精神無處不在。」

維斯塔潘在本周展現制霸主場的氣勢，奪下他生涯在奧地利大獎賽上的第四場勝利，也是本季的第七次勝利，保持Red Bull 車隊在本年度的不敗紀錄。維斯塔潘目前在車手錦標賽積分榜上累積229分，領先Pérez 81分。下場英國大獎賽將在7月9日台灣時間晚間10點舉行。