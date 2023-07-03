進入炎熱夏季，台南市3座水庫今年尚未遇上大豪雨解渴，全市水情仍為減壓供水的黃燈，曾文水庫蓄水率始終在1成震盪，同樣缺雨的南化水庫，靠著來自旗山溪越域引水奏功，5月19日蓄水率僅1成7，之後共累積引入5878萬噸水，3日已回升突破7成。

台南市水情攸關南部2期稻作灌溉，曾文、烏山頭與南化3座水庫今年至今仍未有足夠雨量，曾文水庫蓄水率最低僅剩6％，南化水庫蓄水率1個多月前下探至1成7，今年最低蓄水量為1586萬噸。

曾文水庫負擔下游烏山頭水庫灌溉供水與部分民生產業用水，水情嚴峻，今年僅靠梅雨與雷陣雨零星進帳，蓄水率始終在1成來回，截至3日下午2時為止，曾文水庫蓄水率為11.68％，曾文與烏山頭水庫蓄水率合計18.94％。

同樣缺雨的南化水庫是台南市民生用水主要來源，今年累積雨量僅有386毫米，5月19日蓄水量來到最低點，僅1586萬噸，惟靠著甲仙攔河堰引水旗山溪的幫助，最枯旱時期每天仍引水4000至5000噸。

旗山溪川流量5、6月因梅雨鋒面大增，南化水庫透過甲仙堰每日引水量提升至100多萬噸，光是5月19日至今，已越域引水進帳5878萬噸水，約是南化水庫3分之2的水庫水量，蓄水率一路回升，3日蓄水率達到70.61％，台南市民生用水更添保障。