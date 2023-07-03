台61線西濱快速公路南下94公里，3日中午發生一起垃圾車與聯結車發生擦撞事故，造成林姓垃圾車駕駛受傷送醫，聯結車則衝撞中央分隔島，並撞斷1根路桿，聯結車車頭也因撞擊力道整個掀起，詳細車禍原因仍待釐清。
根據了解，聯結車駕駛沿台61線快車道南下直行，與由玄寶大橋前產業道路西往東直行的垃圾車，在快車道發生碰撞，造成兩輛車嚴重毀損，林姓垃圾車駕駛也因此肢體擦挫傷，所幸送醫後並無大礙。
竹南警方實施酒測後，雙方並無酒後駕車情事，警方後續將調閱周遭監視器及行車紀錄器以釐清現場號誌及肇事原因。
台61線西濱快速公路南下94公里，3日中午發生一起垃圾車與聯結車發生擦撞事故，造成林姓垃圾車駕駛受傷送醫，聯結車則衝撞中央分隔島，並撞斷1根路桿，聯結車車頭也因撞擊力道整個掀起，詳細車禍原因仍待釐清。
根據了解，聯結車駕駛沿台61線快車道南下直行，與由玄寶大橋前產業道路西往東直行的垃圾車，在快車道發生碰撞，造成兩輛車嚴重毀損，林姓垃圾車駕駛也因此肢體擦挫傷，所幸送醫後並無大礙。
竹南警方實施酒測後，雙方並無酒後駕車情事，警方後續將調閱周遭監視器及行車紀錄器以釐清現場號誌及肇事原因。
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