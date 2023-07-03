佳世達董事長陳其宏表示，佳世達積極實踐永續經營，已訂定2030年供應鏈減碳20%、2040年100%使用再生能源、2050年淨零排放之目標，未來更將加速創新，提供對環境更友善的產品，積極攜手大艦隊與供應商夥伴，齊力減碳，朝向「共創共好、永續抵佳」的目標邁進。

佳世達是全球前兩大顯示器製造商，自2010年即領先業界取得液晶顯示器的產品碳足跡認證，並建置碳管理平台進行顯示器、投影機等所有產品的碳足跡管理，平台可產出「搖籃到門口」之產品碳足跡報告，碳足跡計算的方法學更符合產品碳足跡(PAS 2050及ISO 14067)之標準，深獲客戶認同。

從綠色設計出發，佳世達持續追求每年節能、減量、減碳之目標，更落實為有效的設計準則、管理制度，並積極培育綠色人才，各產品線平均節能42.43%、減量38.95%、減碳45.47%，在降低環境負荷的同時更提升產品的效能，以「深化地球友善的綠色產品」榮獲「綠色領導獎」的肯定。

「永續報告書獎」方面，佳世達自2007年發布第一本企業社會責任報告書，15年來堅持不輟，近年以大艦隊策略執行企業轉型時，更將相關經驗擴散到大艦隊的關係企業，打造共創多贏的平台，持續發揮佳世達在環境及社會的正面影響力。未來亦將積極參與國際聯盟倡議，引領大艦隊夥伴實現永續目標。