KKday表示，將持續鎖定國旅、入境及海外旅遊體驗業者，幫助同業建立自主電商品牌、導入多語系服務，並分享KKday全球網路流量，藉此提升國際旅客線上服務量能，KKday商城近期將進軍東南亞市場，目標2023年全球店家數突破2000家，擴大疫後跨境旅遊商機。

KKday繼2020年推出rezio預訂系統、全球服務旅客數突破510萬佳績後，為幫助業者建立自主電商品牌，2021年底推出「KKday商城」服務，主打六大應用優勢，目前已有超過1000個全球店家導入，總上架商品數突破3000支，台灣與海外旅遊商品各占7成與3成。

以台灣市場來說，KKday商城店家類型非常多元，包括戶外水上活動、傳統旅行社、機場接送服務、一日遊多日遊與特色手作體驗等業者，也有許多地方創生、農業觀光與文創領域的夥伴加入。

為了延續成長動能，KKday商城除致力招募國旅商家加入、開發各類旅遊體驗外，將廣邀旅行社同業上架海外團旅商品，協助接待台灣旅客的海外店家進行商品翻譯，共享解封旅遊商機。同時，將幫助更多國旅、入境旅遊商家建置多語系商品頁，開拓海外旅客流量。

KKday表示，許多店家雖在疫情間成功存活下來，也具備初步的數位營運基礎，如官網、社群平台等，但面對跨境旅遊復甦，吸引海外流量與國際旅客的能力仍有限。目前已有部分日本、韓國、台灣業者使用KKday商城多語系服務，享受跨境旅遊反彈的海外紅利。

KKday舉例，台灣花蓮的猛哥沙灘車因經營規模小，不易接觸到國際旅客，加入KKday商城後，已收到來自多國遊客訂單，帶動營收成長逾30％。日本旅行社Orenge Bus成為KKday商城店家後，導入多語系服務，一個月內創造1200萬日元營收，業績持續成長中。

除了東北亞市場，KKday商城近期正式進軍東南亞，鎖定當地小型、非連鎖的特色商家，經營規模10人以下，服務範圍以區域型、單一都市或島嶼為主，願意接散客、具備中文或英文能力，服務內容以深度體驗、一日遊、半日遊為主。

KKday表示，KKday商城未來將繼續深耕亞洲與台灣市場，盼透過商城的科技應用服務為各地旅遊體驗業者降低數位落差、消弭語言隔閡，全力搶攻跨境旅遊商機。