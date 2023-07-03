周一日經225指數收盤上漲564,29點或1.70%，為33753.33點，來到自1990年3月以來最高收盤點。東證一部指數上漲32.21點或1.41%，為2320.81點。

Daiwa證券資深策略師Shuji Hosoi說，美國個人消費支出(PCE)放緩之後，帶動美股在上週五上漲；而日本央行周一公布短觀報告，顯示企業資本支出增加。此外，退休基金為了調整投資組合而進行的拋售已經結束，新的資金已經進入市場，此代表一種正面訊號。

日本央行的短觀報告顯示，日本企業信心在第二季度有所改善，企業預期將增加資本支出，預計通膨在未來五年維持在2%目標之上。

機械製造商類股大漲3.23%，為表現最好的類股。

空調製造商大金工業升6.75%。全球第二大工程機械製造商小松製作所(Komatsu)上漲約2.01%。

晶片股也上漲。晶片設備商東京威力科創升3.94%。愛德萬測試也升5.93%。

經營Yahoo日本的Z控股大漲5.25%。

在下跌的股票中，高島屋跌1.34%，為日經表現最差的個股。零售同行J.Front Retailing也跌0.76%。