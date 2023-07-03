一名女子表示，工作上經常和同事用LINE溝通，但有位女同事每次都只丟下一句「欸欸我問妳哦」就不見人，讓她受不了，礙於是同事，工作上經常需要交接，無法直接關靜音或封鎖，她將其分享到網路，引發網友共鳴直呼「這種人超多又超討厭的」。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，身邊一名女同事很常傳LINE詢問工作上的事，但開頭都是「欸欸問妳哦」，且打完這句就消失，直到她問對方「有什麼事？」女同事才說明需求。

原PO和女同事認識一段時間後，終於開口問對方「為何不一次把訊息打完？」女同事表示，等她回應才會接著說下去，她直接跟對方講明，不接受這樣的傳訊方式，若之後不把訊息一次打完，又只傳「欸欸我問妳哦」，就會直接無視。

沒想到這件事過後，女同事仍沒有改善，改用IG帳號私訊原PO，要她看LINE訊息，令原PO超級崩潰 ，直呼「因為是同事，有工作交接需要，也不能關靜音或直接封鎖。

貼文讓許多網友都有感，「這種人很多欸！我都會已讀不回，等他自己講」、「很多人都會這樣傳訊息」、「我也超討厭人家丟一句『問你哦！欸欸！在嗎？』」、「我也超討厭丟一句話就不見人的，這種人就是要等你回，他才會繼續講下去」。